أزيموت مصر تطلق صندوق أسهم محلي وتبدأ الاكتتاب 23 مايو

رنا ممدوح – أعلنت شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول إطلاق أول صندوق أسهم محلي لها باسم صندوق أزيموت للفرص “فرص”.

وأعلنت أزيموت مصر، في بيان، عن فتح الاكتتاب بالصندوق في 23 مايو الجاري، لافتة إلى أن صندوق “AZ- فرص” يعتبر أول صندوق أسهم يتم إنشاؤه في السوق المصرية منذ 8 سنوات.

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ووفقا للبيان، يستهدف الصندوق أن يصل إلى حجم 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن هذا يأتي تماشيًا مع استراتيجية أزيموت لتطوير منصة صناديق استثمار متكاملة ومتنوعة نظرًا لقناعتنا القوية بالاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المقنعة في السوق.

وصرح أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن البورصة المصرية تتيح الآن الاستثمار في أصول جذابة للغاية بتقييمات رائعة ممثلة في العديد من الشركات التي تتداول بأقل بكثير من تقييماتها بسبب نقص السيولة وضعف تدفقات الاستثمارات الجديدة في السوق.

وتابع أبو السعد: “يجعل هذا أزيموت أكثر حماسًا لتشجيع المصريين على تطبيق أسلوب الاستثمار المتزايد دوريًا في سوق الأسهم المصرية من خلال صندوق “AZ- فرص” وكذلك صناديقنا الأخرى خاصة أن المستثمرين لديهم الثقة الكاملة في قدرات ازيموت لإدارة الأصول والتي تتمتع بسجل إنجازات قوى في الاستثمار بسوق الأسهم المصرية كونها الأفضل أداءً في السوق مع تحقيق صندوقها للأسهم المقيدة عائد يقدر بنسبة77% في السنوات الست الماضية”.

وصرح جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة ازيموت، بأن اطلاق “AZ- فرص” يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته ازيموت في أحدث عمليات اطلاق الصناديق الجديدة مع صندوق AZ Egypt Equity Fund في لوكسمبورج والذي حقق عائدًا بالدولار الأمريكي بنسبة 39.2 % منذ إطلاقه في فبراير2020.

وتابعت: بالإضافة إلى صندوق أزيموت المحلي للدخل الثابت ادخار-AZ الذي نجح في تجاوز حاجز المليار جنيه في غضون فترة خمسة أشهر فقط، ويأتي ذلك تماشيًا مع قناعة المجموعة بالفرص الاستثنائية المتاحة في أسواق رأس المال المصرية باعتبارها واحدة من أكثر الدول الناشئة الواعدة.

وبحسب البيان تلتزم أزيموت بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات تلبي احتياجات المستثمرين المصريين وأهدافهم أيضًا بما في ذلك تبادل وتطبيق الخبرة العالمية لإدارة الاستثمارات في المجموعة.