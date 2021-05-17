مال وأعمال

واشنطن تتواصل مع مصر وإسرائيل للتهدئة في غزة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سكاي نيوز عربية – تواصل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والمصرية، لبحث سبل التهدئة في الشرق الأوسط.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، على تويتر، الاثنين، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي والحكومة المصرية حول الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية المستمرة، فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم يعملون على تهدئة العنف.

وكتب سوليفان: “الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية هادئة ومكثفة وستستمر جهودنا”.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن واشنطن أجرت أكثر من 60 اتصالا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال في وقت سابق الاثنين، إن مصر تواصل جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.

وذكر شكري، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “مصر تواصل جهودها من خلال اتصالاتها مع أطراف الصراع وأيضا الدول الفاعلة في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأضاف: “من الضرورة أن يتم توصل لوقف كامل لإطلاق النار. هناك توافق حول هذا الأمر بين الكثير من الدول الفاعلة.. ونستمر في جهودنا لتحقيق هذا الغرض”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تتواصل مع مصر وإسرائيل للتهدئة في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا