حيازة صندوق الاستثمارات السعودي من الأسهم الأمريكية تتجاوز 15 مليار دولار الربع الأول

– زاد صندوق الاستثمارات العامة في السعودية- الصندوق السيادي في المملكة- حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من حوالي 12.8 مليار دولار في نهاية عام 2020 ، وفقًا لإفادة تنظيمية أمريكية اليوم الإثنين.

واشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة أ في شركة Coupang Inc المدعومة من شركة SoftBank Group Corp ، بما يعادل 141 مليون دولار، وألغى حصته في Suncor Energy ، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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وضاعف الصندوق السيادي السعودي حصته في Activision Blizzard بأكثر من الضعف إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع من 2020، مما أدى إلى انكشافه على السهم بنحو 3.1 مليار دولار من 1.4 مليار دولار.

كما زاد الصندوق السيادي السعودي، حصته في شركة Electronic Arts Inc إلى 14.2 مليون سهم، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار ، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.

وقالت راتشنا أوبال، مديرة الأبحاث في Azure Strategy: “كان صندوق الاستثمارات العامة يرغب في الاستفادة من الاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم في الربع الأول للقيام باستثمارات مفيدة والإضافة إلى محفظته”.

وأضافت: “تماشياً مع الجهود المحلية لتحقيق أهداف رؤية 2030 ، يبدو أن السعوديين يفضلون الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والتنقل، وخاصة التنقل في المستقبل والسياحة والترفيه”.

في بداية العام الماضي ، قام صندوق الاستثمارات العامة بتكديس حصص أقلية في الشركات في جميع أنحاء العالم ، مستفيدًا من ضعف السوق الناجم عن أزمة فيروس كورونا، حسبما أفادت .

ويتوقع للصندوق أن يضخ الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، ويزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

كان صندوق الاستثمارات العامة من أوائل المستثمرين في أوبر ، حيث حصل على 3.5 مليار دولار في عام 2016 ، قبل ثلاث سنوات من إدراجه في عام 2019.