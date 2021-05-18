وزيرة الصحة: إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الفلسطينين بقطاع غزة

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.

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وأضافت الوزيرة أن شحنة المساعدات شملت أيضًا جميع أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، مضادات حيوية، مسكنات، أدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية، و”ألبيومين” وكافة أنواع المحاليل.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تعزيز أكياس الدم في إقليم القناة بـ330 كيس دم و1827 وحدة بلازما، كما يبلغ المخزون الاستراتيجي للدم بالمركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية 2132 كيس دم.

وأشار إلى التنسيق بين بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، وبين خدمات نقل الدم القومية بالقاهرة لإمداد المستشفيات بمخزون من جميع فصائل الدم المختلفة بشكل دوري حسب الاحتياج.

وتابع مجاهد أنه تم تجهيز مستشفيات: “بئر العبد النموذجي، والعريش العام، والشيخ زويد المركزي” بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من دولة فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 288 سريرا داخليا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبا، بالإضافة إلى 44 جهاز تنفس صناعي.

وأشار إلى إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفي لمدة 3 شهور.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه جرى دعم تلك المستشفيات بـ 37 فريق طبي في تخصصات (الطوارىء، والرعاية المركزة، والتخدير، وجراحات القلب والمخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية).

وأكد مجاهد جاهزية كل من مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى طوارىء أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية بطاقة استيعابية 385 سريرا داخليا، و85 سرير رعاية مركزة، و1145 طبيبا وعضو تمريض، لاستقبال الحالات التي تحتاج تدخل طبي دقيق مثل جراحات العظام و جراحات التجميل، بالإضافة إلى مستشفيات القاهرة وتشمل (معهد ناصر، ودار الشفاء، والبنك الأهلي، وأحمد ماهر، والمطرية التعليمي، والشيخ زايد التخصصي) لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عالي المستوى، بطاقة استيعابية 784 سريرا داخليا، و179 سرير رعاية مركزة، وبها 3606 أطباء وممرضين.

وأشار مجاهد إلى الدفع بـ165 سيارة إسعاف، مجهزة بعناية مركزة وجهاز تنفس صناعي بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية، حيث تم توزيع 50 سيارة منهم على طول معبر رفح، بالإضافة إلى الدفع بـ50 سيارة أخرى كدعم احتياطي من محافظات “الإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس”، بالإضافة إلى جاهزية 65 سيارة إسعاف تعمل بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى الدفع بمجموعة فرق انتشار سريع بمعبر رفح البري تضم أطباء “طوارئ ورعاية، وجراحة وعظام”، بالإضافة إلى فريق من الحجر الصحي من مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وفرق تجهيزات هيئة الإسعاف، فضلا عن توفير فرق التمريض وأطباء الطوارئ التابعين للرعاية العاجلة للتنسيق بين طوارئ المستشفيات والتعاون مع الإسعاف لنقل الحالات الحرجة.

غرفة عمليات مركزية

وأشار مجاهد إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بالمستشفيات، والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات المعنية في عمليات إخلاء الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التنسيق أيضًا بين غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وغرفة العمليات التي تم تفعيلها بمقر هيئة الإسعاف المصرية والتي تضطلع بالتنسيق بين سيارات الإسعاف والمستشفيات لنقل المصابين من معبر رفح البري.

وأكد مجاهد حرص مصر على دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين وتسخير جميع الإمكانيات الطبية للوقوف على احتياجتهم وتلبيتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.