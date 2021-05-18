الاقتصاد الياباني ينكمش 5.1% لأول مرة في 3 فصول خلال الربع الأول

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– أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا 1.3 بالمئة، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 بالمئة، مقابل انخفاض اثنين بالمئة توقعه الاقتصاديون.
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