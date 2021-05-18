معدل البطالة في بريطانيا يتراجع 4.8% خلال الربع الأول رغم كورونا

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– أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا هبط على غير المتوقع إلى 4.8 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، والتي قضتها البلاد في ظل إجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بكوفيد-19.
كان أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم قد توقعوا استقرار معدل البطالة عند 4.9 بالمئة.
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