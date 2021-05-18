موازنات شركات مصر القابضة للتأمين تستهدف معدلات نمو مؤثرة في العمليات والربحية

دوت الخليج _ انعقدت أمس الاثنين الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، برئاسـة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وبحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة .

وناقشت الجمعيات آخر تطورات الموازنات التقديرية لشركات المجموعة بالإضافة إلى مستجدات الشركات التابعة وآلية العمل والخطة الاستثمارية الجديدة للقابضة للتأمين والتي تتضمن الدخول في عدة مجالات جديدة يتصدرها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل المتناهي الصغر فضلاً عن الاستثمار في القطاعين الطبي والتعليم.

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وأكد باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية وأوضح أن خطة الشركة في قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة في السوق سواء في تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية.

وأشار الحيني لفلسفة القابضة للتأمين التي تستند على التعاون والتكامل الأمر الذي يساهم في زيادة حجم السوق التأميني بما يصب في مصلحة القطاع التأميني بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام، و أن قطاع التأمين يعد محورا رئيسياً في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة وأصبح ضرورة ومقياساً لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.

وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 65 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لـكيانات متخصصة في إدارة المحافظ.

وأعلن الحيني أن الشركة تسعي للدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، حيث تسعي الشركة للاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة في هذا المجال بجانب الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، والاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات”. كما أن المجموعة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي برأسمال مُصدر ومدفوع 160 مليون جنيه، وسيضم هيكل المساهمين الجديد الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.

طرح 25% من شركة الحياة خلال عام الموازنة الجديدة

كما نوه الحيني أن الشركة القابضة تعمل على تطوير أداء الشركات بتحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تــقــديم الخــدمات التأميــــنــــيـــة لتعــظـــيم معدلات النمو والربــــحية وزيادة الحــــــصة السـوقية لشركات التأمين، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة كافة الأعمال والأنشطة داخل الشركات، كما تعتمد الشركة على نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوى المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأضاف أن عام الموازنة سوف يشهد طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال، وتضع المجموعة في مقدمة أولوياتها تطوير المنتجات وآليات التسويق في هذه الشركة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين المرتقبين الباحثين عن الادخار والاستثمار ومواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية في صناعة التأمين.

وأوضح أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين تمتلك وتدير أضخم محفظة عقارية في السوق المحلي وتسعي لتحقيق عوائد مالية تتلاءم مع هذه المحفظة العقارية. وتمتلك مصر لإدارة الأصول النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية.

كما أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، بالإضافة الى النهوض بخدمات ادارة العقارات والتكامل بين الشركات التابعة فى نفس المجال وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي، و المشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية الهامة بهدف التعريف بالشركة في هذه الاوساط المتخصصة – والتواصل مع المستثمرين والمطورين ذوي الاهتمام B2B.

وأختتم أن القابضة للتأمين تعمل على تدشين قنوات تسويقية وشراكات جديدة على نهج التأمين البنكي الذي أصبح داعمًا رئيسياً لتحقيق طفرة في نشاط تأمينات الحياة وخاصة بعد عقد التأمين البنكي مع البنك الأهلي المصري الذي تجاوزت أقساطه التأمينية مليار جنيه، حيث تستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو قدرها 58.3%، و15.7 % لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة.

عمر جودة: 2.7 مليار جنيه صافي ربح مستهدف لمصر للتأمين وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه

وقال عمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2021-2022 بنحو 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه محققة عام 2019-2020، وبمعدل نمو قدره 12.4%. كما تســــــتهدف الشركة تحــــــــــقيق إجـــــمالي أقســـــاط للعام المالي 2021/2022 بنحو 10.3 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 10.2%.

وأوضح جودة أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال عام 2021-2022 بمبلغ 2.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه صافي أرباح محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بلغت 1.3 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح 18.9%.

أحمد عبد العزيز: 7 مليارات جنيه إجمالي أقساط مستهدفة لمصر لتأمينات الحياة بنمو 40%

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن إجمالي الموارد الجارية المستهدف تحقيقها للشركة خلال 2021-2022 تقدر بنحو 10.6 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه محققة عام 2019-2020، بمعدل نمو قدره 19.1%.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط بنهاية العام المالي 2021/2022 بنحو 7.0 مليار جنيه، مقابل 5.0 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 40.0 %، حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو لعام الموازنة 58.3% و 15.7 % لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي على التوالي مقارنة بعام 2019-2020 .

ولفت عبد العزيز إلى أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال العام المالي 2021-2022 بمبلغ 1.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تصل لـ 1.2 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح 1.5 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بمبلغ 807 مليون جنيه وبمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح تصل لـ 18.1%.

محمد جلال: 87% نموًّا مستهدفًا في إيرادات نشاط مصر لإدارة الأصول العقارية.. و234% في صافي الأرباح

وفي سياق متصل أوضح محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي موارد جارية خلال عام 2021-2022 يقدر بنحو 661.5 مليون جنيه، مقابل 358.9 مليون جنيه محققة خلال 2019-2020 وبمعدل نمو يبلغ 84.3%.

وأضاف أن الشركة تسعي لتحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالي 2021/2022 تقدر بنحو 637.5 مليون جنيه، مقابل 340.4 مليــــــون جنيه محقـــقة عام 2019-2020 وبمـــعدل نمو يصـــــــل إلى 87.3%.

وتابع قائلاً: وتتطلع الشركة لتحقيق صافي أرباح خلال 2021-2022 يبلغ 200.9مليون جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع يقدر بنحو 214.0 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح يصل لـ 60.1 مليون جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح قابلة للتوزيع بنحو 74.6 مليون جنيه، حيث يصل معدل النمو المستهدف في صافي الأرباح لـ 234.1%.