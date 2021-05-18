مصر الجديدة تحدد 29 يونيو كآخر موعد لتلقي عروض المتنافسين على أرض هليو بارك

بكر بهجت _ حددت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يوم 29 يونيو المقبل كآخر موعد لتلقي عروض الشركات التي تتنافس على أرض هليو بارك التي طرحت الشركة كراسة شروطها الشهر الماضي، وفق المهندس تامر ناصر العضو المنتدب للشركة.

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وقال ناصر، لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، إن سحب كراسة الشروط متاح أمام جميع الشركات الراغبة في الحصول على الأرض، وستسقبل الشركة العروض حتى يوم 29 يونيو المقبل، بحسب الجدول الزمني الذي حددته بما يتيح وقتًا مناسبًا أمام الشركات لدراسة الاشتراطات ووضع العروض التي تسمح لها بالمنافسة والحصول عليها.

وأشار ناصر إلى أن عدد الشركات المتنافسة على الأرض البالغة مساحتها 1695 فدان، وصل إلى 10 شركات، بعد انضمام شركة الفطيم للتنمية العقارية والتي تعد آخر الشركات التي اشترت كراسة الشروط.

وتضم قائمة الشركات التي اشترت الكراسة: ماونتن فيو ومدينة نصر للإسكان والتعمير وماجد الفطيم، والمراسم العقارية، وطيبة لإدارة الأصول «لافيستا»، وحسن علام العقارية، ومحمد العلي السويلم “ماسكو” السعودية، ومصر إيطاليا العقارية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، والفطيم للتنمية العقارية.

وفي تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج قال ناصر، إن الشركة تلقت عدة رغبات من شركات بالداخل والخارج ترغب في المنافسة على الأرض، إلا أنها حتى الآن لم تشتر كراسة الشروط.

وعلمت نشرة دوت الخليج مؤخرًا من مصادر على صلة بالمزايدة، أن شركة آل سعيدان السعودية أبدت رغبتها هي الأخرى في التقدم لشراء كراسة الشروط، وطلبت تحويل قيمتها بنكيًّا، واستلامها عبر البريد الدولي لعدم قدرة مسؤوليها على الحضور بسبب جائحة كورونا، وتم عقد جلسة مع مسؤولي الشركة، إلا أنها لم تشتر الكراسة حتى الآن.

ويوم 4 أبريل الماضي طرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كراسة شروط أرض هليو بارك البالغة مساحتها 1695 فدان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة.

وتخطط شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتطوير عدة مناطق في مشروع نيو هليوبوليس بصورة ذاتية، وتقدر مساحة تلك المناطق بنحو 400 فدان.

وقالت الشركة مؤخرًا إنه فور الانتهاء من المخطط العام ستبدأ أعمال التصميم لبعض هذه المناطق، على أن تبدأ المبيعات فيها في الربع الأول من العام القادم.

وتعتزم الشركة طرح مساحات بحدود 500 فدان –قطعة أو قطعتين- بنظام المشاركة مع مطورين عقاريين بعد اختيار هذه الأراضي، والعمل على ترفيقها سيتم فور نهاية إعداد تطوير المخطط العام، على أن يبدأ الإعداد لها ابتداء من شهر يونيو المقبل.

ونهاية الشهر الماضي اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2021 / 2022، والتي تستهدف جملة إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه، ورصدت جملة الخطة الاستثمارية الخاصة بالإسكان والمرافق بقيمة 858.5 مليون جنيه.

وتستهدف الموازنة في الفائض القابل للتوزيع تحقيق مبلغ 661.090 مليون جنيه، وقيمة ضرائب دخل بقيمة 191.932 مليون جنيه.