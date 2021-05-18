أحمد عز يرفع حصته في حديد عز إلى 32.29%

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دوت الخليج _ رفع رجل الأعمال أحمد عز حصته في رأسمال شركة حديد عز من 27.3 إلي 32.29%.
واشترى أحمد عز 3.04 مليون شهادة إيداع دولية بما يعادل 27.12 مليون سهم كانت مملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار في شركة حديد عز.
بلغت قيمة الصفقة نحو 18.98 مليون دولار، بمتوسط سعر 2.1 دولار لشهادة الإيداع، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.
وذكرت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم تبلغ نحو 33.45%.
وتراجعت بذلك حصة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار في رأسمال شركة حديد عز من 38.4 إلي 33.41%.
يشار إلي أن حديد عز حققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له.
وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة في 2020 نحو 563.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.48 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
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