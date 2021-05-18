حجم أعمال فيصل الإسلامي المصري يرتفع إلى 121.7 مليار جنيه بنهاية أبريل

كشفت مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري، نمو حجم أعمال البنك بنهاية أبريل 2021، بنسبة 14.1% على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان صادر لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن حجم الأعمال بلغ 121.71 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021، مقابل نحو 106.69 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام الماضي.

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وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية أبريل 2021 نحو 119.81 مليار جنيه، مقابل 104.16 مليار جنيه من الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك بنهاية أبريل 2021 لتسجل 101.55 مليار جنيه، وبلغت أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك نحو 109.81 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021.

يشار إلي أن أرباح البنك المستقلة بعد الضريبة سجلت 537.565 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 469.023 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي بنهاية مارس 2021 نحو 2.563 مليار جنيه، مقارنة بـ2.147 مليار جنيه بنهاية مارس 2020.