سيدي كرير تعود للربحية في الربع الأول بصافي نحو 152 مليون جنيه

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دوت الخليج _ عادت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات للربحية خلال الربع الأول من العام الجاري ، محققة صافي ربح بلغ 151.75 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وصافي ربح بلغ 193 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.
وقالت الشركة في بيان صادر للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها حققت مبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 1.31 مليار جنيه، مقابل 951.05 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
يشار إلي أن سيدي كرير للبتروكيماويات حققت أرباحاً بقيمة 26 مليون جنيه جنيه خلال2020، مقارنة بأرباح بلغت 487 مليون جنيه في 2019.
وانخفضت المبيعات خلال 2020 لتصل إلى 3.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.96 مليار جنيه في 2019.
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