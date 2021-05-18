تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على انتجريتيد دياجنوستكس بقيمة 371.54 مليون جنيه

دوت الخليج _ قالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ صفقة من الحجم الكبير علي أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى بقيمة 371.54 مليون جنيه على 21.6 مليون سهم.

وأوضحت البورصة أن تلك الصفقة تأتي وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة المعتمد من هيئة الرقابة المالية والذى تضمن ما يلى؛

Your browser does not support the video tag.

وسيتاح التعامل على أسهم الشركة فور إدراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية.

وبعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير ، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت في 5 مايو الجاري أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت بجلستها المنعقدة أمس الموافقة على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (شركة منشأه فى جزيرة جيرسى) وأوضحت البورصة، أن القيد سيكون ‏برأس مال مصدر قدره 150 مليون دولار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد ممثلة في اصدار واحد.