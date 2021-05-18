أسعار النفط تكسر حاجز 70 دولارا للمرة الأولى منذ مارس

العربية نت _ ارتفعت أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء، مخترقة حاجز 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 5 مارس، مع تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة، حتى مع عودة فيروس كورونا في أجزاء من آسيا.

وصعدت العقود الآجلة في لندن للجلسة الثالثة، بينما ارتفع خام نيويورك من أعلى تسوية في عامين.

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ومر أكبر عدد من المسافرين عبر المطارات الأمريكية منذ أن بدأ الوباء، في إشارة إلى انتعاش السفر المحلي الذي يعزز استهلاك الوقود.

كما أدى الانتعاش في أمريكا إلى جانب الصين وأوروبا إلى تعويض المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك في الهند.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 35٪ تقريبًا هذا العام، وسط تفاؤل بأن الطلب على الوقود سيزداد مع تسارع حملة التطعيم في الاقتصادات الكبرى وتعزيز التنقل.

ومع ذلك، فإن الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في الهند ومناطق احتوت الفيروس إلى حد كبير مثل تايوان، هو تذكير بأن التعافي سيكون متفاوتًا ووعراً.

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق في Oanda Asia Pacific: “من الواضح أن السوق تركز على الولايات المتحدة وأوروبا والصين”.

وأضاف أن برنت قد يرتفع إلى 72 دولارًا للبرميل بسرعة كبيرة، بمجرد أن يخترق مقاومة قوية عند 70 دولارًا، بحسب “بلومبرج”.

وارتفع عدد الركاب الذين يقومون بتسجيل الوصول من خلال نقاط الإجراءات الأمنية في المطارات الأمريكية إلى 1.85 مليون راكب يوم الأحد، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس 2020، وفقًا لبيانات إدارة أمن النقل.

وارتفع عدد المسافرين الذين يشقون طريقهم عبر المحطات بشكل مطرد خلال الشهر الماضي، وهو الآن أقل بنسبة 30٪ فقط من المستويات التي شهدتها إدارة أمن المواصلات في نفس الوقت من عام 2019.

يعمل ضعف الدولار أيضًا على تعزيز جاذبية السلع مثل النفط المسعّر بالعملة الأمريكية. وقد انخفض مؤشر الدولار للجلسة الرابعة.