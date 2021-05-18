النص الكامل للائحة التنفيذية للقانون الجديد لهيئة التنمية الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018. ويتضمن القانون 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وجاءت مواد اللائحة على النحو التالي: Your browser does not support the video tag. اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018

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