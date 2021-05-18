منصة هومزمارت الناشئة تجمع 15 مليون دولار لتسريع خطط للتوسع الإقليمي

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– قالت شركة هومزمارت المصرية الناشئة، وهي منصة لتجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء إنها جمعت 15 مليون دولار من المقرر أن تستخدمها لتسريع خطط للتوسع الإقليمي.
تقول هومزمارت، الذي أُطلقت في 2020، إنها حلقة وصل بين العلامات التجارية والمصنعين والعملاء.
وقالت هومزمارت في بيان إن الجولة الاستثمارية من السلسلة أ قادتها إم.إس.إيه كابيتال ونواة كابيتال. كما شاركت فيها رايز كابيتال وإمباكت46 وإي.كيو2 فينشرز وأوتلايرز فينشرز.
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لهومزمارت محمود إبراهيم، إن الشركة تخطط للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودمج سلسلة القيمة بأكملها، مشيرا إلى فرص “هائلة” في السوق.
وقال “نحن متشوقون فعلا للمرحلة القادمة من النمو”.
وقالت هومزمارت، التي لديها أكثر من 55 ألف منتج مدرج على المنصة، إنها جمعت 17.2 مليون دولار حتى الآن، وهو ما يشمل أحدث جولة استثمارية.
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