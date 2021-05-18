- 1/3
- 2/3
- 3/3
– ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869.60 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان “من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم… لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول”.
وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.
وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7 بالمئة إلى 1035.93 طن يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس.
وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1 بالمئة إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.
وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2932 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1232 دولارا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 شهور بدعم نزول الدولار ومخاوف التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.