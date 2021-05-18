أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 شهور بدعم نزول الدولار ومخاوف التضخم

– ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ‭‭‭0.2‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭1868.30‬‬‬ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ‭‭‭0854‬‬‬ بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ‭‭‭29‬‬‬ يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‭‭‭0.1‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭1869.60‬‬‬ دولار.

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وقال المحلل المستقل روس نورمان “من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم… لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول”.

وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، ‭‭‭0.7‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭1035.93‬‬‬ طن يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس.

وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ‭‭‭1.1‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭28.49‬‬‬ دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.

وزاد البلاديوم ‭‭‭1.1‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭2932‬‬‬ دولارا، بينما انخفض البلاتين ‭‭‭0.6‬‬‬ بالمئة إلى ‭‭‭1232‬‬‬ دولارا.