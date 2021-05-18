مصر تخصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار.

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