رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط

توجه رئيس الوزراء إلى محافظة دمياط؛ للوقوف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ورافقه خلال الجولة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

واستهل رئيس الوزراء الجولة، بالتأكيد أن محافظة دمياط حظيت باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بها خلال الفترة الماضية.

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وخلال جولته بالمحافظة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الموقع الخاص بمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري، الذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانا بتكلفة تقدر بـ 160 مليون جنيه، بهدف إنشاء منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية تتضمن محجرا يشمل 12 حظيرة، ومجزرين حكوميين وآخر استثماري، ومحطتي تدوير المخلفات الحيوانية؛ “كوكر”، ومعالجة، وكذا مبنى للإدارة والأعلاف، بالإضافة إلى رصيف تنزيل وتصنيف.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء الموقع، قدم المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، بوزارة الإسكان، الذى يتولى الاشراف على التنفيذ، شرحا أوضح خلاله أن إنشاء المجزر المتكامل يستهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد، والحفاظ على صحة المواطن، وذلك من خلال توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن موقع المشروع يتميز بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد، فضلا عن أنه يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ لخدمة محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، لأنه يسهم في توفير نحو 2000 فرصة عمل.

كما أشار إلى أن المحجر الصحي الذي يضم12 حظيرة تستوعب كل حظيرة منها 200 رأس ماشية، وكذا محطة “كوكر” لتدوير المخلفات الحيوانية تصل طاقتها إلى 4 أطنان في الدورة الواحدة، يتم من خلالها تدوير المخلفات الحيوانية ونواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، وذلك تحت ضغط وحرارة عالية لتحويلها إلى مُركزات أعلاف عالية البروتين وذات قيمة اقتصادية عالية، كما أن المحطة تعد مشروعا منفردا يخدم المحافظة بأكملها وليس المجزر فقط؛ نظرًا لما سيحققه المشروع من عائد مالي كبير.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال؛ من أجل الإسراع فى تنفيذ المجزر الآلي، الذي يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، ويعد من المشروعات الحيوية.