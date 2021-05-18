بورصة الكويت تخالف الأداء الإيجابي لأسواق المال الخليجية

فهد حسين – تباين أداء أسواق المال الخليجية بختام تداولات اليوم الاثنين، لتحافظ السوق السعودية “تداول” وبورصة الكويت وسوقي أبوظبي ودبي على أدائهم الإيجابي وسط تراجع سوق مسقط وبورصتي البحرين وقطر.

وأنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26% بعد إضافة 27.07 نقطة صعد بها إلى مستوى 10423.51 نقطة.

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وزاد حجم التداولات إلى 317.84 مليون سهم، من 298.2 مليون سهم الجلسة السابقة، كما ارتفعت السيولة إلى 8.65 مليارات ريال من 7.77 مليار ريال الجلسة السابقة.

وفقدت الأسهم المدرجة على المؤشر نحو 30 مليار ريال من قيمتها السوقية في جلسة اليوم بوصول رأس المال السوقي إلى 9.663 تريليون ريال بالختام، من 9.693 تريليون ريال الجلسة السابقة.

كان لسهم “دار الأركان” الحصة الأكبر من حجم التداولات بنحو 26.1 مليون سهما، كما استحوذ “المتطورة” على 500.39 مليون ريال من السيولة المتداولة منفردا.

وعلى مستوى أداء قطاعات السوق فتراجعت 7 قطاعات تصدرها تجزئة السلع الكمالية والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية، فيما ارتفع 14 قطاعا بقيادة الاستثمار والتمويل الذي ارتفع 4.9%.

أما مؤشرات بورصة الكويت فأغلقت تداولات اليوم الاثنين، على تراجع شبه جماعي بهبوط السوق الأول 0.1% محافظا على مستواه عند 6830.63 والذي بلغه لأول مرة منذ 14 شهرا، والسوق الرئيسي “50” 0.44% وارتفع السوق الرئيسي وحيدا بنسبة 0.05% ليهبط المؤشر العام إجمالا 0.07%.

وتقلص حجم التداولات إلى 563.25 مليون سهما من 579.96 مليون سهم الجلسة السابقة، كما انحسرت السيولة إلى 82.59 مليون دينار من 94.64 مليون دينار الجلسة السابقة.

وكان سهم “جياد” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 12.66%، فيما تصدر سهم “فيوتشر كيد” قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بهبوطه 12.93%.

وسجلت 8 قطاعات أداءا سلبيا خلال الجلسة بصدارة الصناعية الذي هوى 1.72% تلاه الطاقة والخدمات الاستهلاكية، فيما ارتفعت 4 قطاعات بقيادة التأمين الذي صعد 2.07%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وفي المقابل، ارتفع مؤشرا أسواق المال الإماراتية جماعيا بصعود سوق دبي المالي 1.18% إلى مستوى 2704.84 نقطة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.78% إلى مستوى 6528.39 نقطة.

وبلغ حجم التداولات في سوق أبوظبي 383.26 مليون سهما وفي سوق دبي 235.98 مليون سهما، كما تضاعفت السيولة في سوق العاصمة إلى 2.22 مليار درهم وفي سوق دبي 292.72 مليون درهم.

وشهدت قطاعات سوق دبي ارتفاعا جماعيا بقيادة النقل الذي صعد 3.84% تلاه العقارات مرتفعا 1.42%، أما في سوق العاصمة فارتفعت 6 قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 4.76% بدعم الأداء الإيجابي لسهم “أغذية”

كما صعد قطاع البنوك 1.12%، فيما تراجعت 3 قطاعات تصدرها الصناعة متراجعا 1.48%.

وربحت أسهم أبوظبي 6.945 مليار درهم بارتفاع رأس المال السوقي إلى 936.133 مليار درهم من 929.188 مليارا الجلسة السابقة، أما دبي المالي فربح 3.959 مليار درهم بزيادة رأس المال السوقي 375.039 مليار درهم من 371,080 مليار درهم.

وارتد مؤشر بورصة البحرين إلى المنطقة الخضراء مرتفعا 0.48% بإضافة 7.31 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 1536.11 نقطة، بعد تداول 5.59 مليون سهما بسيولة بلغت 1.13 مليون دينار.

وربح المؤشر نحو 46 مليون دينار بارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.566 مليار دينار، من 9.520 مليار دينار الجلسة السابقة.

وجاء ارتفاع المؤشر العام لبورصة البحرين بدعم من الأداء القوي لقطاع البنوك التجارية الذي ارتفع 24.82% وسط ارتفاع قطاعا الاستثمار والخدمات، واستقرار قطاعات التأمين والفنادق والسياحة، وتراجع قطاع الصناعة 3.14%.

وعلى نفس المنوال، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة اليوم، مرتفعا 0.19% إلى مستوى 3847.29 نقطة، متأثرا بالأداء الإيجابي للقطاع المالي الذي ارتفع 0.39%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعة، بنسبة 0.48% و0.35% على الترتيب.

وتقلص حجم التداولات إلى 18.6 مليون سهم، من 28.12 مليون سهم في جلسة أمس الاثنين، كما انحسرت السيولة المتداولة إلى 2.88 ريال، مقابل 3.12 مليون ريال في الجلسة السابقة.

وارتدت البورصة القطرية أيضا إلى المنطقة الخضراء بدعم الأداء الإيجابي لستة قطاعات ليصعد المؤشر العام إجمالا بنسبة 0.14% إلى 10809.12 نقطة، مع سيولة بلغت 462.35 مليون ريال، وبحجم تداولات بلغ 219.49 مليون سهم.

وتصدر قطاع النقل الأداء الإيجابي تلاه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والاتصالات، والصناعة، فيما تراجع قطاع البضائع وحيداً.