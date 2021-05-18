فيتش تؤكد تصنيف سلطنة عمان عند BB- مع نظرة مستقبلية سلبية

فهد حسين – أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تقييم سلطنة عمان الائتماني عند “BB-“؛ مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأوضحت فيتش، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن التوقعات السلبية تعكس المخاطر التي تواجه التطبيق المستدام لخطط ضبط أوضاع المالية العامة في السلطنة في ضوء السياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

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وأضافت: “مع ذلك، فقد أدى التنفيذ الأولي لخطة المالية العامة متوسطة الأجل إلى تعزيز احتمالات الحد من الديون”.

وأشارت فيتش إلى أن الخطة المالية متوسطة المدى التي بدأت السلطنة في تطبيقها أسهمت في تعزيز آفاق تحسّن المركز المالي للدولة، التي من المتوقع أن يبلغ مجمل أثرها المالي نحو 4.7 مليار ريال عماني بحلول عام 2024.

وتوقعت فيتش تراجع عجز الميزانية العامة للدولة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وارتفاع النمو الاقتصادي للسلطنة بنحو 3.3% خلال عام 2022.

وذكرت فيتش أنه في عام 2020، ارتفع عجز الموازنة العمانية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79% (من 60% في عام 2019) ، مع انخفاض أسعار النفط بمقدار الثلث والناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 15%.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة انكمش بنحو 5.2% بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض إنتاج النفط المرتبط باتفاقية أوبك +.

وكان الدين الحكومي في اتجاه صعودي حاد بالفعل، حيث قفز من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وسط انخفاض أسعار النفط والإصلاحات المالية المحدودة.

كما ارتفعت ديون الشركات الحكومية في عام 2020، إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي من 31% في عام 2019.