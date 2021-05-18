هالة السعيد: برنامج الإصلاحات الهيكلية يركز على مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات

دوت الخليج – واصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد، خلال الاجتماع، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يرتكز على 3 مجالات رئيسة تتمثل في الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمثلون الاقتصاد الحقيقي لتجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة لمواجهة الأزمات.

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واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض ملامح هيكلة قطاع الصناعة الذي يدفع عددًا كبيرًا من القطاعات مع تشغيل الصناعات المغذية، فضلًا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل.

وأوضحت أن الصناعات الكبرى من شأنها إحداث نقلة نوعية حيث تتضمن مكون تكنولوجي مرتفع، إضافة إلى الصناعات الصغيرة القادرة على التصدير للخارج.

وحول تحقيق المستهدفات، أوضحت السعيد أنه يتم بناءً على مستهدفات معينة للقطاعات التي لها قدرة توظيفية عالية والتي لها تشابك مرتفع مع القطاعات الأخرى ووفقًا للدراسات المتعمقة التي تتم علي مستوي كل قطاع وبالتالي يتم وضع مستهدفات لكل قطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية مع النظر إلى الإجراءات التي تحتاجها كل وزارة سواء على مستوي التشريعات أو الاجراءات حيث يتم وضعها في الخطة لتعمل عليها كل وزارة وبناءً عليها يتم وضع النمو المستهدف القومي.

وأكدت السعيد أن العمل علي المؤشرات المرتبطة بالمؤشرات الدولية كمؤشرات الحوكمة والتنافسية يتم بالتعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية المستقلة ليحصل على المصداقية الدولية.