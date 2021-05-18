مال وأعمال

ألمانيا تتعهد بتقديم أكثر من 48 مليون دولار لدعم المدنيين في قطاع غزة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات – أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، الثلاثاء، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة: “اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة”، مضيفاً أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.

في الوقت نفسه، ندد ماس بالهجمات الصاروخية التي تطلقها حركة حماس من غزة على إسرائيل، مشدداً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

9 أيام من القتال

يذكر أنه منذ العاشر من مايو استشهد في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينيا، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية استشهد 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصا، في حين جرح 309 أشخاص.

توقعات باستمرار الضربات

وعلى أكثر من صعيد، تجري اتصالات دولية عدة للوصول إلى تهدئة في غزة بعد 9 أيام من التصعيد. وأبرز تلك الاتصالات ما أعلنه البيت الأبيض، وكذلك القمة الثلاثية بين فرنسا ومصر والأردن، لكن رغم كل ذلك، توقعت مصادر إسرائيلية باستمرار الضربات على قطاع غزة لأيام قليلة بعد.

كما أفادت المصادر بأن إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

 

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتعهد بتقديم أكثر من 48 مليون دولار لدعم المدنيين في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا