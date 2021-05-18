العربية: مصر اقترحت هدنة في الأراضي الفلسطينة اعتبارا من السادسة صباح الخميس

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كشفت مصادر لـ”العربية”، الثلاثاء، أن مبادرة القاهرة للتهدئة في غزة تدعمها أمريكا والإتحاد الاوروبي.
وقالت إن أمريكا تعمل حاليا على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار واللجوء للتهدئة.
كما أشارت إلى أن هناك اتصالات تمت صباح اليوم بين مسؤولين أمنيين من إسرائيل وأمريكا ومصر للوصول إلى تفاهمات.
وأكدت المصادر أن مصر اقترحت هدنة من يوم الخميس المقبل في الساعة 6 صباحاً، وتنتظر ردا عليها، مبينة أن هناك مفاوضات على مدة الهدنة.
ترحيب من الفصائل الفلسطينية
كما طالبت القاهرة بهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية ونقل المصابين.
وأكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية رحبت بأي هدنة ترعاها القاهرة.
فيما عرضت القاهرة استضافة وفد اسرائيلي للتشاور حول الهدنة.
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