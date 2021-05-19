الجزائر تتراجع عن قرار إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بسبب كورونا

سي إن بي سي – قالت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء إن الحكومة تراجعت عن قرار بمعاودة فتح الحدود البرية المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا لكنها ستمضي قدما في خطة لاستئناف جانب من الرحلات الجوية الدولية بدءا من الشهر المقبل.

وكانت الجزائر أعلنت الأحد أنها ستعاود فتح الحدود البرية والجوية اعتبارا من أول يونيو، ولكن بخمس رحلات يومية فقط من المطارات الجزائرية وإليها.

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وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أعقب اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الذي يترأسه الرئيس عبد المجيد تبون أنه جرى التوصل إلى قرار بالإبقاء على “الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة”، دون توضيح المزيد.

وسجلت الجزائر 125693 إصابة بفيروس كورونا، منها 3388 وفاة.