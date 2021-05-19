الإمارات تفتح باب التلقيح بجرعة ثالثة داعمة من لقاح سينوفارم ضد كورونا

سي إن بي سي – أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات 18 مايو أنه تم فتح الباب للجمهور لتلقي جرعة داعمة إضافية من لقاح سينوفارم ضد كورونا للأشخاص الحاصلين على اللقاح سابقًا.

وأضافت عبر حسابها على “تويتر” أن الجرعة تمنح للذين أكملوا أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية، مضيفة أن الأولوية لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تقديم 104,593 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 11,594,068 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 117.23 جرعة لكل 100 شخص.