بيتكوين تواصل التراجع وتهوى لأقل من 40 ألف دولار

– واصلت بيتكوين النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار يوم الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تسلا.

وتراجعت بيتكوين، حوالي تسعة بالمئة لما يصل إلى 38 ألفا و940.04 دولار، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

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وهي الآن منخفضة 40 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل.

وهبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالي 15 بالمئة إلى 2875.36 دولار.