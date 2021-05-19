التضخم في بريطانيا يقفز إلى 1.5% خلال أبريل

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– أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن تصخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 1.5 بالمئة في أبريل من 0.7 بالمئة في مارس.
كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته زيادة التضخم إلى 1.4 بالمئة.
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