وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية

طلب وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مسؤولياته الوزارية، على خلفية تصريحاته المسيئة للسعودية وبعض الدول العربية.

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