مال وأعمال

وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية

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حابي 0 تبليغ

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طلب وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مسؤولياته الوزارية، على خلفية تصريحاته المسيئة للسعودية وبعض الدول العربية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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