التجارة العالمية تشهد نموا قياسيا في الربع الأول بدعم الصادرات الآسيوية

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وكالات _ ذكر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” اليوم أن التجارة العالمية سجلت نموا قياسيا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل بلغ 10 في المائة سنويا بفضل ازدهار الصادرات من شرق آسيا.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن دول شرق آسيا “بعد نجاحها المبكر في التخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد” استطاعت انعاش اقتصادها بسرعة وهو ما سمح لها باستغلال ازدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة.
وكانت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام من بين الدول التي سجلت معدلات وفاة بالفيروس منخفضة نسبيا وزيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت منظمة أونكتاد إن منتجات الرعاية الصحية والخدمات الرقمية “الأجهزة المكتبية المنزلية” كانت من بين السلع التي ارتفع الطلب عليها خلال العام الماضي، مع تراجع حاد لنشاط السفر والخدمات الفندقية.
وأضافت المنظمة أن سلوك المستهلكين تغير بشدة، محذرة من أن بعض هذه التغيرات ستستمر.
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