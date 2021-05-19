المجموعة المالية هيرميس تحقق 291.7 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت المجموعة المالية هيرميس القابضة صافي أرباح مجمعة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 291.709 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 90.183 مليون جنيه بالربع المقارن.

وارتفع إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، ليصل إلى 1.592.935 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.117.574 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعد إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 1.186.846 مليار جنيه مقابل 1.019.570 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت المجموعة المالية هيرميس للربحية لتحقق ربح بقيمة 214.358 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 225.889 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن.

ووصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي وفقا لتقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، وهو ارتفاع ربع سنوي بنسبة 10%.

وبلغت قيمة العقود الجديدة 856 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 فضلا عن احتلال النشاط المركز التاسع من حيث قيمة العقود المنفذة في سوق التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام 2021 بحصة سوقية بلغت 3%.