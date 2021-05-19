الأسهم اليابانية تغلق منخفضة مع تأثر المعنويات بقيود الجائحة

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– أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الأربعاء مقتفية أثر نزول وول ستريت ليل الثلاثاء، فيما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بفعل مخاوف ناجمة عن التراجع الاقتصادي بالبلاد نتيجة الجائحة.
ونزل المؤشر نيكي 1.28 بالمئة ليغلق عند 28044.45 نقطة، فيما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 بالمئة ليسجل 1895.24 نقطة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيجي المدير العام بإدارة أدوات الاستثمار في تاساهي لايف أست مانجمنت “لا تستطيع السوق اليابانية التحرر من تأثير الأسواق الخارجية.
في الوقت ذاته، ثمة عوامل سلبية خاصة باليابان – الإجراءات العاجلة التي تبنتها الحكومة لاحتواء إصابات كوفيد-19.
“يصعب إيجاد أسباب لتعافي السوق على المدى القصير”.
أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض ليل الثلاثاء، إذ هبطت جراء نزول حاد لأسهم الاتصالات وبيانات المنازل الجديدة الضعيفة التي ألقت بظلالها على نتائج أعمال أفضل من التوقعات.
وأثارت قفزة في إصابات كوفيد-19 حالة من الفزع باليابان وسط عجز في الطواقم الطبية والأسرّة بالمستشفيات، مما دفع مؤسسة طبية كبيرة للدعوة إلى إلغاء أولمبياد طوكيو المقرر إقامته في يوليو .
وتضررت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل قطاعي الآلات والورق، وسجلت أكبر خسائر بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.
ونزل سهم دايكين لصناعة مكيفات الهواء 3.67 بالمئة، وتراجع سهم كوماتسو لمعدات البناء 3.91 بالمئة، وخسر سهم كوبوتا للمعدات الزراعية 3.68 بالمئة.
ونزل سهم تويوتا موتور، الذي لامس مستوى قياسيا في الجلسة السابقة، 1.36 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستوقف عمليات الإنتاج بشمال اليابان الشهر المقبل بسبب نقص الرقائق.
وسجل سهم جابان ستيل ووركس أكبر مكسب على نيكي، مرتفعا 4.75 بالمئة، وتلاه سهم كاجيما كورب الذي صعد 3.46 بالمئة، وزاد سهم نيكسون كو 3.68 بالمئة.
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