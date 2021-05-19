سبأ الدولية للأدوية: العمومية توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية في جلستها المنعقدة أمس على مقترح مجلس الإدارة لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 88 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 100 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 12 مليون جنيه موزعه على 6 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد.
وبحسب البيان، تمول الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 15.14 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.58 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 49.75 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 67.33 مليون جنيه خلال 2019.
وعزت سبأ الدولية للأدوية ارتفاع الأرباح إلى نمو مبيعاتها وانخفاض المصروفات التسويقية والعمومية.
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