العملات المشفرة تفقد 300 مليار دولار بعد رفضها من المركزي الصيني

وكالات _ موجة حادة من الخسائر اجتاحت سوق العملات المشفرة لتنهار بقيادة بيتكوين وإيثريوم وأغلب العملات الكبرى.

ولم تكن العملات الرقمية وبيتكوين قد تعافت من تغريدات إيلون ماسك الأسبوع الماضي والتي خسرت على إثرها مئات المليارات قبل أن تتلقى ضربة جديدة ولكن تلك المرة جاءت من الصين.

Your browser does not support the video tag.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 300 مليار دولار لتهوي من مستويات 2.13 تريليون دولار إلى مستويات 1.83 تريليون دولار.

ونزلت بيتكوين دون مستويات الـ40 ألف دولار بينما تخلت الإيثريوم عن مستويات الـ3 آلاف دولار وفقدت بينانس كوين مستويات الـ500 دولار وكذلك كاردانو التي تخلت عن مستويات الدولارين.

جاءت الضربة الجديدة التي استقبلها عالم الكريبتو بعدما أعلن بنك الشعب الصيني أن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع.

ونشر الحساب الرسمي للبنك المركزي الصيني على “وي تشات” أن العملات الافتراضية لا يجب ولا يمكن استخدامها في السوق.

وذلك لأنها ليست عملات حقيقية، وأنه من غير المسموح للمؤسسات المالية وشركات المدفوعات تسعير منتجاتها أو خدماتها بالعملات الافتراضية.

وتكمن خطورة التصريحات الصينية كون الصين واحدة من أكثر الدول التي كانت تدعم العملات المشفرة وتسعى لإصدار اليوان الرقمي.

ومنذ أقل من أسبوع أعلن “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “تسلا أن صانعة السيارات الكهربائية قد علقت استخدام البيتكوين في شراء السيارات، مشيرًا إلى مخاوف بيئية بشأن عملية التعدين الحسابي.