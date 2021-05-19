جلوبال كورب تفاوض 7 بنوك لجمع تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه

إسلام فضل _ قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، إن الشركة تتفاوض مع 7 بنوك لجمع تمويل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، موضحًا أن المفاوضات تتم بشكل منفرد مع كل بنك على حدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال، إلى أن قيمة التمويل المستهدف الحصول عليها من كل بنك تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون جنيه.

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وأضاف سمير في تصريحات خاصة لنشرة “دوت الخليج” أن جلوبال كورب تستهدف ضخ تلك الخطوط التمويلية المخطط الحصول عليها لصالح عدد من القطاعات أبرزها، القطاع العقاري والصناعي والصحي والغذائي.

3 مليارات جنيه عقود تأجير قيد الدراسة الجانب الأكبر منها يخص قطاع التطوير العقاري

وذكر سمير، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية ضخ تمويلات جديدة في عقود تأجير بقيمة 3 مليارات جنيه لعدد من العملاء في قطاعات الصناعة والصحة والخدمات والتطوير العقاري، منوهًا إلى أن القطاع العقاري يستحوذ على النصيب الأكبر في تلك التمويلات.

وأشار إلى أن شركته ضخت تمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.2 مليار جنيه، في العديد من القطاعات.

رفع رأسمال شركة التخصيم إلى 75 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري

وعلى مستوى شركة التخصيم، كشف سمير، أن الشركة ضخت تسهيلات ائتمانية وتمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 550 مليون جنيه، بينما حصلت على خطوط ائتمان بقيمة 850 مليون جنيه من 12 بنكًا.

وتابع سمير، أن شركته تخطط لزيادة رأسمال شركة التخصيم قبل نهاية العام الجاري، لتصل إلى 75 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه حاليًا.

الشركة تلقت طلبات تمويل من شركات سمسرة بقيمة 600 مليون جنيه

ولفت إلى أن الشركة تلقت طلبات تمويل من قِبل عدد من شركات السمسرة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بقيمة وصلت إلى 600 مليون جنيه حتى الآن، موضحًا أن الشركة تعكف على دراسة آلية تمويل تلك الشركات خلال الفترة الراهنة.

ويضم هيكل مساهمي شركة جلوبال كورب للخدمات المالية -جلوبال فاينانس- سابقًا، جولدمان إيجيبت التابعة لصندوق ازدهار بواقع 60% من رأسمال الشركة، وصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لبنك التنمية الألماني بحصة 30%، و10% لصالح حاتم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.