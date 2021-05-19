راية لخدمات مراكز الاتصالات تفصح عن مستجدات صفقة الاستحواذ على شركة بالخليج العربي

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن قبول شركة تقع في دول الخليج العربي ومساهميها ( البائعين المحتملين) العرض الملزم المقدم من الأولي للاستحواذ على نسبة قد تصل إلى 100% من الثانية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التقييم الكامل للشركة المستهدفة بالعرض بلغ 14.2 مليون دولار.

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وأوضحت أن إتمام الصفقة مشروط بالاتفاق والتوقيع على جميع العقود النهائية المطلوبة للتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة واي شروط مسبقة اخرى يتم الاتفاق عليها في العقود النهائية.

وبحسب البيان، الصفقة المحتملة ستساعد الشركة على فتح عدة اسواق جديدة في منطقة الخليج العربي وأهمها سوق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع نطاق المواقع الجغرافية لتقديم الخدمات لعملاء الشركة.

وأعلنت راية لخدمات مراكز الاتصالات في 28 إبريل الماضي عن تقدمها بعرض ملزم للاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة تقع في دول الخليج العربي والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات.