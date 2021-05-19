البورصة تصعد 0.69% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، ليتداول عند مستوى 10854 نقطة.

Your browser does not support the video tag.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.36%، و 1.18% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 216.227 مليون جنيه على 146 شركة من خلال 5.081 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي المصدرة لعدد 5.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.88 مليون جنيه وذلك وفق أحكام البند رقم 30 ( أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأسمال الشركة والذي تضمن ما يلي :

– يتاح التعامل على أسهم الشركة فور ادراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية.

– بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير ، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 62.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بيع بقيمة 5.207 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 5.689 مليون جنيه، مقابل 481.808 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.398 مليون جنيه، منها 3.397 مليون جنيه للمؤسسات، و1.135 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.808 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 5.131 مليون جنيه مقابل 3.322 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.89%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 11.15%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.55%.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.4%، تلاه سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 2%، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 0.62%.