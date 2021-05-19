المصرية للمنتجعات السياحية تسجل 6.5 مليون جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتحقق صافي خسائر مجمعة بقيمة 6.506 مليون جنيه، مقابل 27.339 مليون جنيه أرباح بالربع المقارن.

وتراجع إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 11.555 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 89.455 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وانخفض إجمالي تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 26.213 مليون جنيه مقابل 43.785 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وحققت المصرية للمنتجعات السياحية مجمل خسائر بقيمة 14.658 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 45.670 مليون جنيه مجمل ربح بالربع المقارن.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 10.977 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي مقابل 17.057 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 5.340 مليون جنيه مقابل 78.881 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.