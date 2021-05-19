عاجل.. رئيس الوزراء يعلن بدء التنسيق لدعم وإعادة إعمار قطاع غزة

أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي عن دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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ولفت إلى الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مؤكدا أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة.