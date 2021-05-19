مال وأعمال

عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للتمويل بمبادرة إحلال الفنادق إلى 90%

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إسلام فضل _ قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.

وأوضح المركزي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه أتاح قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصي بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

وأضاف أنه تقرر رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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