عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للتمويل بمبادرة إحلال الفنادق إلى 90%

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إسلام فضل _ قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.
وأوضح المركزي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه أتاح قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصي بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
وأضاف أنه تقرر رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
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