عاجل.. البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للتمويل بمبادرة إحلال الفنادق إلى 90%

إسلام فضل _ قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.

وأوضح المركزي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه أتاح قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصي بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

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وأضاف أنه تقرر رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.