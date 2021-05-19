الهيئة تقرر نشر تقريري إفصاح بغرض تداول أسهم شركتي أيكون وتنمية للاستثمار بعد إتمام التقسيم

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل شركة تنمية للاستثمار العقاري الناتجة عن انقسام شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون إلى شركتين.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن قرارها تضمن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول للشركتين القاسمة والمنقسمة والسماح بتداول أسهمهم في البورصة تنفيذا لحكم المادة 24 من قواعد القيد والشطب.

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ونوهت أن ماتضمناه من بيانات ومعلومات هما تحت المسئولية الكاملة لكل من الشركة ومجلس إدارتها ومراقب حساباتها ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة في شان صحة أو دقة أو اكتمال أو اغفال أي من البيانات والمعلومات الواردة بالتقريرين كان من الواجب تضمنيها، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق باعتماد الجدوى التجارية أو الإستثمارية لكل شركة.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير (أيكون ) لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في ديسمبر الماضي، على تقسيم الشركة إلى شركتين مساهمتين مصريتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة، على أساس القيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019.

وقامت الشركة في مارس الماضي، بتنفيذ عملية نقل ملكية 2.24 مليون سهم تمثل نسبة 74.99 % من إجمالي أسهم شركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية من “أيكون ” -قاسمة إلى شركة تنمية للاستثمار العقاري –منقسمة، بدون سداد نقدي وفي ضوء تطابق هيكل ملكية كل من “ايكون” وتنمية للاستثمار العقاري بذات المساهمين والنسب.

ووافقت الجمعية على اختيار التقسيم الأفقي كأسلوب لتقسيم الأصول والخصوم بحيث يحصل كل مساهم من مساهمي الشركة المنقسمة على ذات عدد الأسهم المملوكة له بالشركة القاسمة، وتحتفظ شركة أيكون (القاسمة) بكافة الأصول والالتزامات بشكل عام باستثناء الأصول المقرر نقلها إلى الشركة المنقسمة.

وحددت الجمعية رأسمال الشركة المنقسمة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، ورأسمال الشركة المصدر بمبلغ 121.25 مليون جنيه، موزعاً على 121.25 مليون سهم، قيمة كل سهم جنيه.