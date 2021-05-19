استمرار فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين

واصلت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر أنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصرى استثنائيا، لليوم الرابع على التوالى، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

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وأشارت المصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضى حيث تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الى القطاع .