مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يقفز خلال أبريل مع زيادة تكاليف الطاقة والخدمات

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– قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل نيسان بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دول تتعامل باليورو ارتفع 0.6 بالمئة على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6 بالمئة ارتفاعا من 1.3 بالمئة سنويا في مارس.

يريد البنك المركزي المصري الأوروبي أن يقترب معدل التضخم من اثنين بالمئة على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جدا قبل عام.

وارتفعت أسعار الطاقة مثل النفط والغاز 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي.

وعلى الجانب الآخر، نزلت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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