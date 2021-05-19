- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل نيسان بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دول تتعامل باليورو ارتفع 0.6 بالمئة على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6 بالمئة ارتفاعا من 1.3 بالمئة سنويا في مارس.
يريد البنك المركزي المصري الأوروبي أن يقترب معدل التضخم من اثنين بالمئة على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جدا قبل عام.
وارتفعت أسعار الطاقة مثل النفط والغاز 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي.
وعلى الجانب الآخر، نزلت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3 بالمئة على أساس سنوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في منطقة اليورو يقفز خلال أبريل مع زيادة تكاليف الطاقة والخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.