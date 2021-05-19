مؤشر البورصة الرئيسي يقلص مكاسبه الصباحية منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتدول عند مستوى 10840 نقطة محققا صعودا بنسبة 0.55%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 57.28 جنيه.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.19% و 1.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.049.298 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 31.210 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي المصدرة لعدد 5.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.88 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل تراجع 52 بينما لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 42.504 مليون جنيه، منها 37.343 مليون جنيه للأفراد، و5.160 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 17.257 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 18.006 مليون جنيه مقابل 748.817 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 59.761 مليون جنيه، منها 37.714 مليون جنيه للأفراد، و22.047 مليون جنيه للمؤسسات.