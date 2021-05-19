مؤشرات بورصة الكويت تتراجع جماعيا بضغط من 8 قطاعات تتصدرها التكنولوجيا

فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم على تراجع جماعي بضغط من الأداء السلبي لثمانية قطاعات رئيسية تصدرها التكنولوجيا وسط تراجع السيولة واحجام التداولات.

وهبط السوق الأول 0.02% عند مستوى 6829.07 نقطة، والسوق الرئيسي “50” 0.62% وانخفض السوق الرئيسي بنسبة 0.81% ليهبط المؤشر العام إجمالا 0.22%.

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وتقلص حجم التداولات إلى 464.95 مليون سهما من 563.25 مليون سهم الجلسة السابقة، كما انحسرت السيولة إلى 71.06 مليون دينار من 82.59 مليون دينار الجلسة السابقة، كما استحوذ سهم “بيتك” على أعلى سيولة متداولة بقيمة 6.23 مليون دينار ليرتفع 0.95% بختام التداولات.

وكان سهم “ثريا” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 43.42%، فيما تصدر سهم “الإعادة” قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بهبوطه 14.71%.

وسجلت 9 قطاعات أداءا سلبيا خلال الجلسة بصدارة التكنولوجيا الذي هوى 6.15% تلاه الطاقة والتأمين متراجعان بنسبة 1.77% و1.39% على الترتيب، فيما ارتفعت 4 قطاعات بقيادة العقار الذي صعد 0.25%.