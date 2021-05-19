مال وأعمال

الوزراء يوافق على تسجيل الأراضي محل مبادلة مديونية بنك الاستثمار القومي طرف القابضة للصناعات الغذائية

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وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتسجيل الأراضي محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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