سهم إعمار يدعم صعود سوق دبي المالي وخسائر أبوظبي تتخطى 3 مليارات درهم

فهد حسين – أنهى مؤشرا سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم الأربعاء على تباين بارتفاع الأول للجلسة الثالثة على التوالي 0.23% إلى مستوى 2711.21 نقطة، وتراجع الثاني 0.15% إلى مستوى 6518.61 نقطة.

وزاد حجم التداولات في سوق دبي إلى 261.65 مليون سهما، من 235.98 مليون سهم الجلسة السابقة، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 427.74 مليون درهم من 292.72 مليون درهم الجلسة السابقة.

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أما في سوق أبوظبي فارتفع أيضا حجم التداولات إلى 442.28 مليون سهما من 383.26 مليون سهم الجلسة السابقة، وتضاعفت السيولة إلى 4.64 مليار درهم من 2.22 مليار درهم في جلسة الثلاثاء.

وسيطر الأداء الإيجابي على 3 قطاعات في سوق دبي بقيادة الخدمات الذي ارتفع 1.89% تلاه العقارات بنسبة 1.8% ثم السلع، فيما تراجعت 5 قطاعات بقيادة الاتصالات الذي هبط 1.21% تلاه الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، واستقر أداء قطاع الثناعة عند مستواه المسجل أمس الثلاثاء.

وكان سهم إعمار الذي ارتفع 1.79% صاحب النصيب الأكبر من السيولة المتداولة خلال الجلسة بقيمة 142.01 مليون درهم، فيما استحوذ “UPP” على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 45.07 مليون سهم.

وتصدر سهم “NIND” قائمة الرابحين في سوق دبي المالي بارتفاعه 14.88%، فيما جاء سهم “DEPA” على رأس الخاسرين بتراجعه 9.91% تلاه سهم ” DNIR” الذي تراجع 9.09%.

وفي سوق العاصمة ارتفعت 4 قطاعات بقيادة الخدمات الذي ارتفع 1.23% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، فيما تراجعت 5 قطاعات بقيادة الصناعة والاساتثمار والخدمات المالية اللذان هبطا 1.62% و1.48% على الترتيب.

وكان سهم “IHC” صاحب أعلى سيولة في سوق أبوظبي بقيمة 3.27 مليار درهم، فيما استحوذ سهم الدار العقارية على أكبر نصيب من حجم التداولات بعدد 59.07 مليون سهم.

وتصدر سهم “ADSB” قائمة الرابحسن في سوق العاصمة بارتفاعه 14.96%، فيما جاء “SICO” على رأس الخاسرين بتراجعه 10%.

وفقدت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.117 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 933.016 مليارا بختام التداولات من 936.133 مليار درهم الجلسة السابقة.

أما سوق دبي المالي فربح 1.196 مليار درهم بزيادة رأس المال السوقي 376.235 مليار درهم من 375.039 مليار درهم الجلسة السابقة.