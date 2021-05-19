مجلس الوزراء يوافق على تعاقد محافظة القاهرة مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة، ممثلة فى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين فى الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة فى كل من المنطقتين الغربية والشرقية.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية “زوير”، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات.

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ويهدف هذا الطلب لإقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.