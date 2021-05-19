سوق الأسهم السعودية تتراجع بنحو 0.5% وسط انحسار السيولة وأحجام التداول

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فهد حسين – أنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم متراجعا 0.49% بعد خسارة 50.97 نقطة هبط بهم إلى مستوى 10372.54 نقطة.
وتقلص حجم التداولات إلى 263.01 مليون سهم، من 317.84 مليون سهم الجلسة السابقة، كما انحسرت السيولة إلى 7.21 مليارات ريال من 8.65 مليار ريال الجلسة السابقة.
وأضافت الأسهم المدرجة على المؤشر نحو 9 مليارات ريال إلى قيمتها السوقية في جلسة اليوم بوصول رأس المال السوقي إلى 9.672 تريليون ريال بالختام، من 9.663 تريليون ريال الجلسة السابقة.
وعلى مستوى أداء الأسهم، كان “دار الأركان” صاحب الحصة الأكبر من حجم التداولات بعدد 19.67 مليون سهما، كما استحوذ “سابتكو” على 329.03 مليون ريال من السيولة المتداولة منفردا.
وعلى مستوى أداء قطاعات السوق فتراجع 12 قطاعا بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 1.08%، وكان من بين المتراجعين أيضا البنوك والاتصالات وإدارة وتطوير العقارات، فيما ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات أخرى بقيادة السلع طويلة الأجل وتجزئة الأغذية.
وكان سهم “العبداللطيف” الأكثر ارتفاعا خلال جلسة اليوم بصعوده 9.94%، فيما تصدر “سبيكم العالمية” قائمة الخاسرين متراجعا 2.43%.
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