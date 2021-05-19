البورصة تصعد إلى 10806 نقطة بتداولات تقارب الملياري جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23%، وأغلق عند مستوى 10806 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.51%، وأغلق عند مستوى 57.1 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.48%، و 0.43% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.915.854 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 62.650 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي المصدرة لعدد 5.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.88 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل تراجع 77 بينما لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بيع بقيمة 38.547 مليون جنيه بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 40.747 مليون جنيه، مقابل 2.2 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 26.849 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 47.519 مليون جنيه، مقابل 20.670 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 65.396 مليون جنيه، منها 38.275 مليون جنيه للأفراد، و27.120 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 76.11% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 17.56% والعرب على6.33% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.54% من تعاملات اليوم مقابل 71.45% من نصيب الأفراد.

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