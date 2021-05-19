عاجل.. الوزراء يوافق على صفقة استحواذ تحالف صندوق مصر السيادي وهيرميس على 76% من بنك الاستثمار العربي

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية “هيرميس” القابضة علي 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25% بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

والجدير بالذكر أن تنفيذ صفقة الاستحواذ يتطلب موافقة الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري المصري.

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ووفق بيان لمجلس الوزراء، تمثل هذه الصفقة “علامة فارقة” باعتبارها نموذجا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا، بالتحالف مع المجموعة المالية “هيرميس”.

كما أنها تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.

وتهدف الصفقة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار العربي، وتحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، والمشاركة الفعالة في دفع حركة الشمول المالي والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.